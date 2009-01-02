Биг Бену исполняется 150 лет!

150 лет исполняется в нынешнем году легендарным лондонским часам и башне Биг Бен, которые сегодня в полночь возвестили знакомым всему миру ударом своего Большого колокола "Грейт белл" наступление нового, 2009 года. В начале 1859 году было завершено сооружение самой часовой башни. Затем, 31 мая пошли часы, а 11 июля того же года прозвучал первый удар колокола часов. "Грейт белл" диаметром 2,7 и высотой 2,2 метра, по нему ударяет 200-килограммовый молот, а вес колокола - 13,5 тонн. Ставшая одним из символов британской столицы и всего Соединенного Королевства башня с часами является частью расположенного на берегу Темзы Вестминстерского дворца, где размещается британский парламент. Дворец и башня появились на свет после большого лондонского пожара 1834 года, который уничтожил большую часть старого парламентского здания, сообщает «Newsru.com». В конкурсе на лучший проект новой резиденции высшего законодательного органа победил английский архитектор Чарльз Бэрри, представивший проект, выдержанный в популярном в то время неоготическом стиле. В его видении новый дворец парламента не мог существовать без часовой башни. По поводу истории появления названия Биг Бен ("Большой Бен"), которое относится одновременно к Большому колоколу, часам и башне, мнения историков расходятся. По одной версии, колокол получил свое название от имени архитектора сэра Бенджамина Холла, который руководил его установкой. По другой, колокол назвали в честь знаменитого в середине Х1Х века чемпиона Англии по боксу в сверхтяжелом весе Бенджамина Коунта по прозвищу "Большой Бен", спортсмен отличался гигантским ростом, мощной комплекцией и весил 108 кг. По словам хранителя Великих часов Майка Макканна, "Биг Бен" играет занимает особое место в сердцах лондонцев, британцев, жителей многих других стран, символизируя безопасность, стабильность, являясь прекрасным образцом инженерного и строительного гения".