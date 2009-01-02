Данилко построит дом для репетиций

2 января 2009, 14:36

Украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка), родившийся в год Быка, поделился планами на 2009 год, и рассказал о чертах своего характера, которые, как утверждают астрологи, свойственны родившимся в под знаком Быка. "Буду строить дом, где будет место и для репетиций, чтобы я никуда не ездил по сумасшедшим пробкам. И чтобы можно напиться и на тебя не будут смотреть официанты и снимать тебя на телефон, а потом показывать всем. Это детская еще мечта - иметь свой дом или даже усадьбу, как у Толстого, чтобы можно было и в лес походить, и на речку. Но речка точно не получится, а сад - наверное", - рассказал Данилко в интервью газете Сегодня. "А потом будем искать ту, которая родит. Как? Не знаю, вот просто пойму - она, и может, даже в 2009 году", - добавил артист. Прежде всего, Данилко необходим комфорт в отношениях, "когда ты уверен, что человек знает, что сейчас тебя трогать не надо". "И главное - не вторгаться на твою территорию и не вопрошать: "А почему ты не позвонил?!" Чтобы понимал, что есть вопросы, на которые отвечать не хочется, хочется, чтобы было понятно и так", - добавил шоумен. Андрей Данилко утверждает, что по своей натуре он абсолютно не публичный человек, но ему нравится участвовать в публичной жизни. "Потому Андрей скромно прячется за Веркой, а она уже выходит в свет, - рассказал артист. - Это пошло еще с пионерских лагерей, когда мне нравилось делать работу за кого-то и наблюдать за реакцией на нее со стороны. Помню, был какой-то конкурс, из подручных средств мы делали какие-то штуки. Я сделал поделку не только для своего, но и для второго отряда втайне: соорудил из коряги замок. И вот о первой поделке сказали: "Ну да, нормально, хорошо", а вторую захвалили". Сейчас Данилко, по его признанию, отошел от каких-либо планов: отказался от участия в новогодних мюзиклах, огоньках. "Есть такой момент, когда ты сам себе надоел. И для того чтобы ты перешел в новое качество, нужно остановиться. И когда мне говорят: "Надо, сейчас волна", я отвечаю: "Волны делает ветер". Будут силы и возможности хорошо подуть, будет и третья, и пятая волна. Я хочу быть ветром", - сказал артист. Отметим, уходящий год можно назвать успешным для Данилко - в этом году он выпустил альбом Верки Сердючки Doremi doredo. Часть песен с пластинки до этого уже вышла в Европе в альбоме Dancing Europe. К ним добавились песни на русском языке До Ре Ми, Наркотикам - нет! (Налей мне в бокал любовь). "А российский шоу-бизнес снял бойкот украинской золушки, и Сердючка получила сразу несколько наград и премий. Также спустя целый год доехал и приз журналистских симпатий на Евровидении-2007", - сообщили Корреспондент.net в пресс-службе продюсерского центра mamamusic. 2 октября Андрею Данилко исполнилось 35 лет. За два месяца до этого - Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ, в котором присвоил Андрею Данилко, завоевавшему второе место на Евровидении-2007, звание народного артиста Украины. Несмотря на все успехи в уходящем году, не обошлось и без неудач. Компания Warner Brothers пригласила Андрея Данилко на съемки голливудской молодежной комедии, в которой украинский артист должен был появиться в образе Верки Сердючки. По сообщениям СМИ, сумма гонорара должна была составить $1 млн. Однако сделка сорвалась - стороны не смогли урегулировать все пункты контракта.

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