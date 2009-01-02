Мадонна купила 25 бутылок вина из серебряной пыли

Королева поп-музыки Мадонна купила к Рождеству 25 бутылок элитного игристого вина из Испании. Стоимость одной бутылки - $5000 "Это необычное вино содержит серебряную пыль", - заявил Альберто Фернандез, директор винзавода Artesanos del Vino, который выпускает напиток 24K Silver. По информации западных СМИ, 50-летняя Мадонна встретит Рождество в окружении бывшего мужа Гая Ричи и трех детей: Лурдес, Рокко и Дэвида. Такое решение было принято экс-супругами совместно и продиктовано желанием не нарушать традицию и отметить Рождество в кругу семьи с детьми. Напомним, о разводе Мадонны и Гая Ричи стало известно 15 октября 2008 года. Пара прожила в браке семь с половиной лет. Бракоразводный процесс завершился 21 ноября. Бывшие супруги договорились поровну поделить опеку над общим сыном Рокко и усыновленным в 2006 году Дэвидом - уроженцем африканской страны Малави. Дочь Мадонны Лурдес осталась жить с ней.