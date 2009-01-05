Обама в Вашингтоне готовится к инаугурации

Избранный президент США Барак Обама в воскресенье прибыл из Чикаго в Вашингтон. Для переезда в столицу США, где 20 января состоится церемония его инаугурации, Обама впервые воспользовался самолетом ВВС США «Боинг 757-200» из особого президентского авиаотряда. Самолет с Обамой на борту прибыл на базу ВВС США «Эндрюс» под Вашингтоном. Семья Обамы - супруга Мишель и дочери Малия и Саша - покинули Чикаго и прибыли в Вашингтон еще вечером в субботу. После прибытия в Вашингтон и до 15 января Обама и его семья будут жить в фешенебельной гостинице «Хэй-Эдамс», которая находится прямо напротив Белого дома, в нескольких десятках метров от него. Белый дом отлично виден из окон «президентского» номера «люкс», стоимость которого составляет около 6 тысяч долларов в сутки. С 15 по 20 января Обама с семьей будет жить в официальной государственной гостевой резиденции правительства США «Блэр Хаус», которая также находится напротив Белого дома. По давно сложившейся традиции именно из этой резиденции в день инаугурации новый президент США официально переезжает в Белый дом. Инаугурация Обамы состоится 20 января.