Плющенко и Рудковская назначили дату свадьбы

Самая знаменитая блондинка шоу-бизнеса России Яна Рудковская и олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назначили дату свадьбы. На дне рождения продюсера Димы Билана фигурист решился на тот шаг, которого все с замиранием сердца ждали много месяцев, - сделал своей возлюбленной предложение. В самый разгар торжества олимпийский чемпион, склонившись перед Рудковской, прилюдно попросил руки именинницы. «Яна, выходи за меня! - на весь зал прокричал Плющенко. - 09.09.09 - день нашей свадьбы, запомните эту дату! Кроме того, мы обязательно будем венчаться, это мое желание». Для самой невесты новость была неожиданной, однако счастливее женщины в этот миг на торжестве не было. «Этого момента я ждала очень давно! - призналась Яна. - Теперь мы будем всегда неразлучны. Мы любим друг друга! А свадьбу будем отмечать в двух городах - в Москве и Питере», сообщает «Life.ru». Дабы избежать разговоров и сплетен, обручальное кольцо с огромным бриллиантом Евгений подарил Яне заранее, в тихой домашней обстановке.