У Буша умерла кошка

В воскресенье в США, в Белом доме в возрасте 18 лет скончалась кошка четы Буш, сообщает lenta.ru. Пресс-секретарь первой леди США Салли Макдонаф в официальном заявлении сообщила журналистам, что президент, его жена и дочери "глубоко опечалены" кончиной их любимого животного. Черная кошка породы американская короткошерстная получила свое имя - Индия - в честь бывшего игрока бейсбольной команды Texas Rangers Рубена Сьерры, у которого было прозвище El Indio. Кличку животному придумала старшая дочь четы Буш Барбара, которой тогда было девять лет. Еще одна кличка почившей кошки - Вилли. Помимо Индии у Джорджа и Лоры Буш есть еще двое домашних животных - скотч-терьеры Барни и Мисс Бизли.