Президент просит уменьшить зарплату

Затлерс проявил солидарность с работниками своей канцелярии и другими работающими в государственных и самоуправленческих учреждениях. Зарплата президента Латвии Валдиса Затлерса в этом году будет на 288 латов (курс 1 доллар/0,502 лата) меньше, чем до сих пор. "Затлерс проявил солидарность с работниками своей канцелярии и другими работающими в государственных и самоуправленческих учреждениях и попросил руководителя президентской канцелярии Эдгара Ринкевича в 2009 году уменьшить полагающееся президенту вознаграждение. Это означает, что президент будет получать на 288 латов меньше, чем до сих пор", - рассказала пресс-секретарь президента Илзе Расса, передает ИТАР-ТАСС. Президенту Латвии до сих пор начислялось 3000 латов оклада и 600 латов на представительские расходы. Теперь оклад Затлерса будет на 240 латов меньше, а представительские расходы - на 48 латов. Фонд зарплаты всех работников президентской канцелярии, согласно закону, сокращен на 15% - на 248 тыс лат. "Реальное же сокращение зарплаты каждого работника составит 8%", - отметила Расса, цитирует NEWSru.ua.