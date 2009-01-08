Абрамович на Рождество поехал к действующему вулкану

Российский мультимиллиардер Роман Абрамович проводит новогодние каникулы в Коста-Рике, сообщает костариканский телеканал Canal 7. Зрители телеканала смогли увидеть русского олигарха, совершавшего пешую прогулку рядом с шикарным отелем, где он расположился, неподалеку от действующего вулкана Аренал. Вулкан представляет собой практически идеальный конус, высотой более 1633 метров, а его постоянные извержения - одно из самых экстраординарных и впечатляющих природных зрелищ в Коста-Рике. По данным телеканала, известного российского предпринимателя сопровождают 15 человек. Они полностью зарезервировали за собой лучший в округе ресторан, взяли напрокат восемь внедорожников "Хаммер", а также быстроходные катера и водные мотоциклы для прогулок на соседнем озере. Все попытки местных "папарацци"узнать, когда Роман Абрамович приехал и сколько времени он собирается пробыть в Коста-Рике, оказались безуспешными. Как сообщает местная пресса, в связи с мировым финансовым кризисом, в частности, с падением курса акций предприятий, состояние Абрамовича сократилось с 16,7 миллиарда евро до 2,3 миллиарда евро. Из-за тяжелого финансового положение русскому олигарху даже пришлось отложить свадьбу с Дарьей Жуковой и подумать о продаже футбольного клуба "Челси"и роскошной яхты "Пеларус"стоимостью свыше 200 миллионов евро. Она оборудована двумя вертолетными площадками и системой противоракетной обороны на борту. В футбольный клуб с июля 2003 года Абрамович вложил, по оценкам экспертов, 210 миллионов евро, включая выплату долгов "Челси". Ранее Роман Абрамович отменил вечеринку в самом дорогом курорте США Аспене. Фуршет на 60 человек должен был состояться в канун Нового года в ресторане Pinons, однако Абрамович передумал лететь на курорт, сообщают местные СМИ.