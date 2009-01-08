Черновецкий будет спонсировать покупку еды для слона

Теперь чиновники будут оплачивать обеды зверям. Столичные чиновники собираются взять опеку над животными из зоопарка. Как рассказал первый замглавы Киевгорадминистрации Анатолий Голубченко, с таким предложением к мэру обратилось руководство зоосада. Леонид Черновецкий уже изъявил желание взять под свою опеку самое дорогое животное — слона Боя. Это обойдется градоначальнику от 20 до 40 тыс. грн. (ежедневно он кушает 70 кг овса и травы и по 5 килограммов фруктов и овощей). Другие животные немного подешевле — например тигр (которых вполне может взять Ирэна Кильчицкая) —обойдутся "всего" в 9 тыс. грн. в месяц каждый. Голубченко собирается опекать зубра, который обойдется в 200 тыс. грн. в год. Ранее слона собирался взять под свое крыло секретарь Киеврады Олесь Довгий, однако что-то не сложилось.