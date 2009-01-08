Первый российский миллионер живет в доме без электричества

41-летний Герман Стерлигов в начале 1990-х был самым богатым человеком России. Стал первым официальным долларовым миллионером страны сразу после распада СССР. В настоящее время с женой и пятью детьми живет в лесу в Смоленской области. В его небольшом доме нет ни электричества, ни газа. В 1990 году Стерлигов основал первую в России биржу. Назвал ее ”Алиса” в честь своей собаки. Бизнесмен жил в престижном московском районе Рублевка. Имел дома на Лазурном побережье Франции, в Лондоне и Нью-Йорке. Однако в 2004 году он обанкротился — пришлось продать свой бизнес и имения. — Сейчас я вспоминаю прошлую жизнь как страшный сон. Будто это и не со мной было. Вот здесь — настоящая жизнь. А там было рабство, поклонение деньгам, понтам и похотливости, — говорит бизнесмен. Лесной дом Стерлиговых разделен на мужскую и женскую половины. Сыновья бизнесмена спят на печи. Герман сам читает им сказки. Говорит, что малые слушаются только его, потому что сам принимал у жены роды, когда рождались два младших сына. Деньги Герман зарабатывает на продаже мяса. Когда средства заканчиваются, он режет барана или овцу. Продает за 500 рублей за килограмм. Говорит, покупают преимущественно знакомые с Рублевки.