Немецкий миллиардер покончил с собой из-за кризиса

Основатель немецкой фармацевтической империи Ratiopharm, 74-летний миллиардер Адольф Меркле во вторник покончил жизнь самоубийством, предположительно, бросившись под поезд. По данным родных Меркле, причиной, побудившей его покончить с собой, стал мировой финансовый кризис, отразившийся на деятельности принадлежавшей миллиардеру фармацевтической компании. «Финансовый кризис сказался на многих его бизнес-проектах, и бессилие перед его последствиями вынудило горячо преданного своему семейному делу бизнесмена покончить жизнь самоубийством», - говорится в заявлении представителей семьи погибшего. В документе не указываются подробности и способ совершения самоубийства, но, по данным местных СМИ, Меркле бросился под поезд недалеко от своего дома в городе Ульм на юго-западе Германии. По данным журнала Forbes, Меркле, чье состояние составляло более 9 миллиардов долларов, входил в список 100 богатейших жителей планеты, занимая в нем 94-е место. В состав холдингового концерна Меркле VEM входили фармацевтическая компания Ratiopharm, один из крупнейших в Германии производителей стройматериалов HeidelbergCement и один из крупнейших европейских оптовых фармацевтических дистрибьюторов Phoenix.