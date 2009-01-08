Российские миллиардеры теряют свои позиции

Роман Абрамович уже не является самым богатым владельцем футбольного клуба в Англии. Хозяин "Челси" спустился на третью строчку в списке английских футбольных богачей. Как сообщает Би-би-си, согласно списку, опубликованному футбольным журналом "FourFourTwo", обладателем крупнейшего состояния является владелец клуба "Манчестер cити" шейх Мансур бин Зайяд аль-Нахьян. 38-летний шейх из Объединенных Арабских Эмиратов, состояние которого оценивается в 15 млрд. фунтов (около $22,4 млрд.), купил "Манчестер сити" в сентябре, пообещав многомиллионные средства на покупку новых игроков. Состояние Р.Абрамовича после падения российских фондовых рынков, по оценкам журнала, составляет "всего" 7 млрд. фунтов, которых оказалось недостаточно даже для второго места. Романа Абрамовича обошел сталелитейный магнат Лакшми Миттал (12,5 млрд. фунтов), купивший крупный пакет акций клуба второго дивизиона "Квинс парк Рейнджерс". Этот ныне скромный клуб со славной историей может похвастаться самым внушительным списком акционеров, среди которых, также - владельцы "Формулы-1" Берни Экклстон и Флавио Бриаторе. Крупными инвесторами может похвастаться и лондонский "Арсенал" - пакетами его акций владеют миллиардеры Стэн Кренке (2,24 млрд.) и Алишер Усманов (1,5 млрд.) Семья американских предпринимателей Глейзеров, владеющая самым богатым английским клубом "Манчестер юнайтед" в списке богачей - лишь на 10-м месте с 1 млрд. фунтов. Среди английских футболистов бесспорным лидером остается полузащитник "ЛА Гэлэкси" Дэвид Бекхэм, сколотивший себе состояние в 125 млн. фунтов. На втором месте - нападающий "Ньюкасла" Майкл Оуэн, денег у которого в три раза меньше - 40 млн. Новичок в списке богачей футбольного мира - тренер английской сборной Фабио Капелло. Его состояние оценивается в 25 млн. фунтов, большую часть которого составляет коллекция предметов искусства.