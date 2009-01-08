Пять президентов США отобедали в Белом доме

Президент США Джордж Буш устроил обед в Белом доме в честь своего преемника Барака Обамы, на который были приглашены некоторые бывшие американские лидеры. По словам самого Буша, он хотел дать Обаме шанс ближе познакомиться со своим отцом, Джорджем Бушем-старшим, президентствовавшим в 1983-89 гг, Биллом Клинтоном (1993-2001) и Джимми Картером (1977-81). Такого рода мероприятия не проводились с 1981 года. Во время совместной фотосессии Билл Клинтон похвалил Буша-младшего за превосходную идею организовать обед. «Каждый из нас, стоявший во главе страны, знает, что это служение важнее личных запросов и интересов», - сказал Джордж Буш репортерам. Он также заявил, что бывшие президенты и вся страна желают Бараку Обаме всего наилучшего на новом поприще.