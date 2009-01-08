Архиепископ Гузар выпустил свой диск

0 января Киеве возле Патриаршего собора Воскресения Христового, в помещении Международного выставочного центра состоится презентация первого компакт-диска Блаженнейшего Любомира (Гузара), Верховного Архиепископа Киево-Галицкого УГКЦ. Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в департаменте информации Украинской греко-католической церкви, на трех компакт-дисках под общим названием "Дорога к себе" можно послушать высказывания главы УГКЦ о власти и богатстве, о Церкви и молодежи, об эмиграции и отношении к чужестранцам, о журналистах и предпринимателях, о нравственности в политической и общественной жизни и тому подобное. Весь материал на дисках подан в жанре интервью. Вступительное слово сказал Мирослав Маринович - диссидент, многолетний узник советских концлагерей, писатель, а заключительное слово - Владыка Богдан (Дзюрах), Секретарь Синода Епископов УГКЦ, епископ-помощник Киевской архиепархии.