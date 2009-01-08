Дубина отказался говорить в Брюсселе на русском

Сегодня после завершения встречи глав Газпрома и Нафтогаза, на просьбу корреспондента РИА Новости прокомментировать итоги встречи с Миллером, прозвучавшую на русском языке, Дубина сказал, что не будет говорить по-русски. В то же время, когда эта же просьба была озвучена на английском, Дубина также отказался сообщить подробности. Стоит отметить, что это уже не первый подобный инцидент с Олегом Дубиной. Так, в 2002 году первый заместитель руководителя Государственного комитета по вопросам энергосбережения, Николай Поровский на Межведомственной комиссии напомнил Олегу Дубине, занимавшему в то время пост вице-премьера, о том, что проводить заседание следует на государственном украинском языке, а не на русском. Тогда Дубина отреагировал на данное предложение следующим образом: "Прочь с совещания. Подать объяснительную записку для увольнения". Напомним, сегодня глава Газпрома Алексей Миллер и руководитель НАК Нафтогаз Украины Олег Дубина провели в Брюсселе двустороннюю встречу.