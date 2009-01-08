Порноиндустрия требует у Буша 5 миллиардов

Издатель журнала Hustler Ларри Флинт уверен, что государство не должно позволить отрасли развлечений для взрослых пострадать от кризиса. Ларри Флинт при поддержке Джо Фрэнсиса, главы продюсерской компании, выпускающей телепрограмму Girls Gone Wild, обратился в конгресс и правительство США с просьбой о господдержке и выделении из федерального бюджета 5 миллиардов долларов. "Порноиндустрия пострадала от спада точно также как все остальные, и она намерена попросить 5 миллиардов", - цитирует телекомпания CNN слова представителя Флинта. Порномагнаты вчера доставили запрос на выделение господдержки в конгресс США, а также министру финансов США Генри Полсону. Люди слишком депрессивны, чтобы быть сексуально активными. Это очень плохо для здоровья страны. Американцы могут обойтись без автомашин и тому подобного, но без секса обойтись не могут - Ларри Флинт "Правительство США должно активно поддерживать выживание и рост индустрии для взрослых точно также, как оно считает нужным поддержать любую другую индустрию, которую очень любит американский народ", - заявил Фрэнсис. В заявлении, сделанном от имени Флинта, объяснены причины, по которым в условиях экономического спада порноиндустрия США обратилась за помощью к американскому правительству, уже оказавшему финансовую поддержку банкам, финансовым компаниям, а также ведущим автопроизводителям страны. "Люди слишком депрессивны, чтобы быть сексуально активными. Это очень плохо для здоровья страны. Американцы могут обойтись без автомашин и тому подобного, но без секса обойтись не могут", - говорится в заявлении издателя журнала Hustler. Каких-либо комментариев со стороны конгресса США или администрации Джорджа Буша пока не последовало.