На выходных покажут выставку, посвященную Леониду Кравчуку

10 и 11 января в Киеве в Украинском доме пройдет юбилейная фотовыставка, посвященная жизни и деятельности первого Президента независимой Украины Леонида Кравчука. Как сообщил официальный сайт госпредприятия Центр делового и культурного сотрудничества Украинский дом, фотографии будут представлены в трех выставочных залах: центральном, большом и малом. Организатором мероприятия является Международный общественный организационный комитет по подготовке и празднованию 75-летнего юбилея Кравчука. Леонид Кравчук, Президент Украины в 1991-1994 годах, родился 10 января 1934 года.