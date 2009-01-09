Портрет Анны Иоанновны оказался изображением Екатерины Великой

Хранившийся в запасниках Владимиро-Суздальского музея-заповедника портрет императрицы Анны Иоанновны оказался одним из самых ранних изображений Екатерины Великой, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу музея. Установить, кто изображен на находившейся в аварийном состоянии картине, удалось в ходе реставрационных работ. Еще в 2005 году специалисты поняли, что вопреки считавшейся на тот момент официальной версии, изображенная на портрете женщина - не Анна Иоанновна. Выяснилось, что картина является копией с портрета Екатерины Великой, написанного Алексеем Антроповым ко дню коронации императрицы по заказу синода. Автором копии, выполненной с некоторыми изменениями, также был Антропов. Сообщается, что в скором времени портрет будет выставлен в собрании музея.