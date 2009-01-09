Саркози возненавидел телевидение

Начиная с понедельника, 5 января, государственные телеканалы Франции перестали транслировать рекламные ролики в прайм-тайм, то есть с 8 часов вечера, пишет британская The Daily Telegraph. Данная мера является частью программы Николя Саркози по реформированию французского общественного телевидения. Как отмечает издание, ранее Саркози неоднократно заявлял о том, что его цель состоит в том, чтобы государственное ТВ Франции стало "таким же качественным, как BBC". Французский лидер также планирует законодательно закрепить за правительством право назначать главу госкорпорации France Televisions, в которую входят, например, такие каналы, как France 2 и France 3. Потери рекламных доходов телеканалов, по Саркози, будут компенсироваться за счет бюджета. Главная претензия Саркози к гостелевидению состоит в том, что в погоне за рейтингами, то есть фактически за рекламными бюджетами, общественные телеканалы производят больше развлекательных программ и сериалов, нежели документальных и образовательных передач. Противники реформы Саркози, как отмечает The Daily Telegraph, полагают, что в случае ее реализации не исключен возврат к прошлому, когда правительство полностью контролировало французское телевидение. Более того, некоторые наблюдатели называют программу Саркози лоббированием интересов частных телекомпаний, которые заинтересованы в увеличении своей рекламной выручки (за счет оттока рекламных бюджетов к ним). Как отмечает издание, в ближайшее время профсоюзы работников гостелеканалов намерены провести серию забастовок в знак протеста против реформы Саркози. Не исключено, что забастовка работников France 2 начнется во вторник, 6 января. Ранее глава France Televisions Патрик де Кароли (Patrick de Carolis) назвал предложения Саркози "глупыми и несправедливыми", однако в декабре прошлого года он поменял свою позицию и распорядился об устранении рекламы из государственного телеэфира, не дожидаясь законодательного оформления программы Саркози