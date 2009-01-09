Белый дом стал дешевле на 23 миллиона

Стоимость американского Белого дома за год упала на 23 миллиона долларов и достигла 308 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на данные консалтингового агентства Zillow.com. Несмотря на снижение стоимости Белого дома, он по-прежнему остается самой дорогой резиденцией в США, отмечает издание. Белый дом, являющийся резиденцией президента США в Вашингтоне, был построен в 1800 году. Общая площадь особняка превышает 5,1 тысячу квадратных метров. В здании, первоначально называвшемся "президентским дворцом", 132 комнаты, 35 ванных, 16 спален и три кухни. Площадь земельного участка составляет 7,3 гектара. Zillow.com занимается оценкой стоимости около 90 процентов жилых помещений в Соединенных Штатах. Расчеты агентства основываются на публичной информации о ценах продаж на дома. Как заявили в Zillow.com, оценить Белый дом компания решила "просто так".