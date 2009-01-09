Карла Бруни снимет фильм о своем сексе и музыке

Карла Бруни планирует выпустить в свет фильм о своей личной жизни. В прошлом году Карла Бруни-Саркози издала книгу «Карла и Николя. Правдивая история». В ней первая леди Франции поведала о своем романе с президентом, который вызвал много шума в политике и шоу-бизнесе. Как только книга Бруни появилась в продаже, она тут же стала бестселлером, но не на территории Франции. Соотечественники Саркози не спешат раскупать историю первой леди, сообщает «Лента.ру». И вот теперь Карла объявила, что готов сценарий фильма по этой книге. Кто будет играть главную героиню, пока не сообщается. Зато известно название картины — «Расскажите мне о … Карле Бруни», — которую, по предварительным данным, будет снимать британский режиссер Джордж Скотт. Начало будущей картины многообещающе: молодая женщина, появляясь на экране, заявляет: «Нет сексу и наркотикам, теперь только рок-н-ролл!».