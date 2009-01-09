Подруга Абрамовича вошла в ТОП-10 журнала Vouge

Редакция американского журнала Vogue в январском номере определила десять самых стильных персон 2008 года. Среди моделей, продюсеров и актрис на девятой строчке расположилась успешная россиянка Дарья Жукова. Это не первая дашина "стильная победа". Не так давно подруга Абрамовича оказалась на 10 месте в ежегодном рейтинге самых стильно одевающихся знаменитостей журнала "Grazia". Полный список "самых стильных" в 2008 по версии Vogue 1. Блейк Лайвли (Blake Lively) - актриса 2. Энн Хэтэуэй (Anne Hathaway) - актриса 3. Лора Джаретт (Laura Jarrett) - дочь Валерии Джаретт, одной из ближайших соратников Барака Обамы. 4. M.I.A. - британская певица и продюсер 5. Элеттра Уидеманн (Elettra Wiedemann) - модель 6. Алекса Чанг (Alexa Chung) - британская телеведущая. 7. Бьянка Брандолини (Bianca Brandolini) - светская львица 8. Сонья Ван Беббер (Sonja van Bebbe) - бизнес-леди. 9. Дарья Жукова - бизнес-леди 10. Ракель Циммерманн (Raquel Zimmermann) - модель