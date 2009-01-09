Яценюк был в гостях у Саркози

Народный депутат Арсений Яценюк считает, что газовый конфликт должен подтолкнуть Европейский Союз к подписанию договорной базы с Украиной относительно транзита российского газа. Об этом он заявил в Париже во время международного симпозиума "Новый мир, новый капитализм", который проходит по инициативе Президента Франции Николя Саркози. Яценюк считает, что лишь Европейский Союз может решить проблему газовых взаимоотношений между Украиной и Россией. "Сейчас - это не экономика, это политика. И в нынешней ситуации важно, чтобы именно Евросоюз сыграл роль третейского судьи, потому что мы (Украина) на двустороннем уровне уже не можем договориться с Россией", - отметил он. При этом депутат добавил: "Это большой минус как для российской, так и для украинской дипломатии, и не только, но и для всех экономических агентов и ответственных за энергетическую политику".