Лимузин Обамы выдерживает выстрел из гранатомета

Специалисты компании "Кадиллак" собирают для Барака Обамы новый лимузин, способный выдержать прямое попадание из гранатомета, сообщает AFP. Корпус машины будет оснащен мощной броней, пуленепробиваемыми стеклами и полностью изолирован на случай химической атаки. Конструкция шин позволяет управлять машиной и в случае их повреждения. Технологии, используемые при создании лимузина, являются секретными и не применяются при изготовлении других подобных автомобилей. Предполагается, что на свою инаугурацию 20 января Барак Обама приедет уже на новой машине. Лимузин, принадлежавший предшественнику Обамы на посту президента - Джорджу Бушу, оставлен как резервный.