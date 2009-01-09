Австрийцы изготовили iPhone за 1,6 миллиона фунтов

Австрийский дизайнер Петер Алойсон (Peter Aloisson) изготовил iPhone, который претендует на звание самого дорогого телефона в мире. Аппарат частично покрыт золотом и инкрустирован 138 бриллиантами. По данным издания, стоимость этого iPhone 3G оценивается в 1,6 миллиона фунтов стерлингов (более 1,8 миллиона евро). Отмечается, что самый крупный бриллиант – весом в 6,6 карата – украшает главную кнопку управления меню телефона. На сайте австрийского ювелира уточняется, что в отделке iPhone использовалось белое, желтое и розовое золото. Алойсон не впервые занялся украшением гаджетов. Еще в 1998 году он представил свой первый мобильный телефон с бриллиантами. В 2008 году австриец отделал золотом и драгоценными камнями iPhone, получивший название iPhone Princess и оцененный в 120 тысяч евро.