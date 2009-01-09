Российский миллиардер положил глаз на британскую газету

Виконт Ротермер, владелец компании "Daily Mail and General Trust" (DMGT), отклонил заявку бывшего агента КГБ Александра Лебедева на покупку газеты "Evening Standard". Как пишет издание "InoPressa", предложение о покупке убыточного издания Лебедев сделал еще в прошлом году. Впрочем, официально эта заявка оформлена не была, и переговоры сошли на нет. По сведениям инсайдеров, владельцы не собираются продавать "Evening Standard". В собственности принадлежащего Лебедеву "Национального резерва" находятся пакеты акций таких компаний, как "Аэрофлот" и "Газпром".