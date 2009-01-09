Зам Черновецкогго получил награду от другого зама

Первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Анатолий Голубченко сегодня вручил 47 государственных наград. Также грамоту Главного управления государственной службы Украины за многолетний добросовестный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей получил и заместитель председателя КГГА Виктор Падалка. Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе КГГА, в частности, ордена "За заслуги" ІІІ степени - за заслуги в государственном строительстве, весомые трудовые достижения, личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Украины и ее столицы, многолетний добросовестный труд получили сегодня 7 киевлян. Кроме того, А.Голубченко вручил один орден "За мужество" ІІІ степени и одну медаль "За труд и победу". Также почетное звание "Заслуженный журналист Украины" присвоено трем журналистам, а один номинант стал "Заслуженным работником сферы услуг Украины". За весомый вклад в обеспечение социально-экономического развития столицы Украины - города Киева, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и активную общественную деятельность 6 киевлян награждены почетными грамотами и грамотами Верховной Рады Украины. Еще 26 почетных грамот Кабинета Министров Украины за весомый личный вклад в обеспечение социально-экономического развития столицы Украины - города Киева, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм; за весомый личный вклад в развитие промышленности строительных материалов, обеспечение производства современных изделий, оборудования и конструкций высокого качества для нужд теплоэнергетики и населения, промышленного и жилищного хозяйства и за весомый вклад в развитие эстетического воспитания подрастающего поколения и значительные достижения в творческой и педагогической деятельности нашли сегодня своих героев.