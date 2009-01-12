В Вашингтоне прошла репетиция инаугурации Обамы

Репетиция торжеств по случаю вступления Обамы в должность президена прошла в ВашингтонеРепетиция торжеств по случаю вступления Барака Обамы в должность главы администрации США прошла в Вашингтоне. Основным ее элементом стала отработка действий, связанных с приведением к присяге следующих президента и вице-президента США - Обамы и Джозефа Байдена, а также организацией традиционного парада по Пенсильвания-авеню. В связи с этим практически весь центр американской столицы был перекрыт полицией, что серьезно затруднило движение, несмотря на сравнительно небольшое, по сравнению с буднями, количество автомобилей на дорогах. Несколько тысяч участников предстоящего парада промаршировали с оркестрами под пасмурным небом при низкой, по местным меркам, температуре около минус двух градусов по Пенсильвания-авеню, провожаемые туристами. Инаугурация хозяина Белого дома проходит на Капитолийском холме. Для этого у Конгресса США уже построен специальный помост. Рядом возведены трибуны для зрителей. Там будет размещено на сидячих местах 240 тыс человек. К исполнению обязанностей президента Обама приступит 20 января. По завершении торжественных мероприятий в Конгрессе американский лидер с супругой отправятся по Пенсильвания-авеню к Белому дому. Обычно, часть пути они проходят пешком, а другую - едут в машине. На этом отрезке будет установлено в общей сложности 8,7 тысяч сидячих мест. При этом стоячих мест будет оборудовано гораздо больше, чем в прошлом. Выделены специальные площадки для проведения акций протеста. Желающие также смогут наблюдать за церемонией приведения Обамы к присяге и инаугурационным парадом на установленных на центральном бульваре Вашингтона гигантских телевизионных экранах, которые будут транслировать происходящее в прямом эфире. Тем временем в США за одну минуту были раскуплены билеты на парад по случаю инаугурации Барака Обамы. Власти Вашингтона ожидают, что на церемонию приведения к присяге Обамы могут приехать до 5 млн человек.