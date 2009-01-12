Абрамовича в Коста-Рике охраняли 15 человек

Российский мультимиллиардер Роман Абрамович проводит новогодние каникулы в Коста-Рике, сообщает костариканский телеканал Canal 7. Зрители смогли увидеть русского олигарха, совершавшего пешую прогулку рядом с шикарным отелем, где он расположился, неподалеку от действующего вулкана Аренал. Вулкан представляет собой практически идеальный конус, высотой более 1633 метров, а его постоянные извержения - одно из самых экстраординарных и впечатляющих природных зрелищ в Коста-Рике. По данным телеканала, известного российского предпринимателя сопровождают 15 человек. Они полностью зарезервировали за собой лучший в округе ресторан, взяли напрокат восемь внедорожников "Хаммер", а также быстроходные катера и водные мотоциклы для прогулок на соседнем озере. Все попытки местных "папарацци" узнать, когда Роман Абрамович приехал и сколько времени он собирается пробыть в Коста-Рике, оказались безуспешными.