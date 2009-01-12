Медведева официально можно обсуждать в его блоге

Президент России Дмитрий Медведев 12 января в очередной записи в своем видеоблоге заявил о запуске системы комментариев. Их смогут оставлять только зарегистрированные на сайте blog.kremlin.ru пользователи. Для регистрации достаточно оставить адрес электронной почты, ввести пароль и сообщить фамилию, имя или ник. Автоматическая регистрация не допускается. Как сообщает Лента.ру, комментарии будут проходить премодерацию. Общий размер комментария не может превышать две тысячи знаков, комментарии можно писать только на русском языке, причем транслит использовать нежелательно. Автоматически отсеиваются письма, содержащие нецензурные слова. В видеоблоге Медведева также запрещены комментарии, пропагандирующие ненависть и дискриминацию по ряду признаков, а также содержащие оскорбления и угрозы. Спам и рекламные сообщения также не будут публиковаться. Модераторы имеют право исправлять опечатки пользователей, а также переносить их в другой раздел. Сообщения, содержащие ссылки на другие ресурсы, запрещены. К 11 часам 12 января ни одна из записей не была прокомментирована.