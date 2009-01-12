Президент перестанет общаться с журналистами по-русски

Президент Латвии Валдис Затлерс больше не будет общаться с русскоязычными журналистами на русском языке, заявила пресс-секретарь главы государства Илзе Расса. О своем намерении прекратить общение с журналистами на русском языке Валдис Затлерс ранее заявлял латвийскому радио. "В Латвии один государственный язык - латышский", - сказал президент, объясняя свое решение. Он выразил надежду, что это решение не вызовет недовольства русскоязычного населения Латвии, которое составляет около 44%. Валдис Затлерс занял пост президента в 2007 году, сообщает РИА "Новости". На этом посту он сменил Вайру Вике-Фрейбергу, которая руководила республикой 8 лет. В первые месяцы своего президентства Затлерс давал пресс-конференции на двух языках - русском и латышском. Президент Латвии в совершенстве владеет русским и английскими языками.