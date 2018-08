В Лос-Анджелесе раздали "Золотые глобусы"

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград премии "Золотой глобус". Победителем в главной номинации в разделе кино стал фильм "Миллионер из трущоб" (Slumdog Millionaire), признанный лучшим фильмом года. Всего фильм был удостоен четырех наград: за лучшую режиссуру (Дэнни Бойл), лучший сценарий (Саймон Бофой) и лучшую музыку (А. Р. Рахман). Фильм Бойла снят по книге индийского автора Викаса Сварупа (Vikas Swarup) и рассказывает историю 18-летнего жителя одного из бедных районов Мумбаи, дошедшего до последнего раунда индийского аналога шоу "Кто хочет стать миллионером?" и арестованного полицией по подозрению в мошенничестве. В номинации "Лучший фильм" с "Миллионером из трущоб" соперничали "Чтец" (The Reader), "Загадочная история Бенджамина Баттона" (The Curious Case of Benjamin Button), "Фрост против Никсона" (Frost/Nixon) и "Дорога перемен" (Revolutionary Road). Напомним, что лучшим фильмом "Миллионера из трущоб" в США также признали Ассоциация телевизионных кинокритиков и Национальный совет кинокритиков, а Лос-Анджелесская ассоциация кинокритиков назвала Бойла лучшим режиссером. Лауреатом "Золотого глобуса" в номинации "Лучший комедийный фильм/мюзикл" стала картина Вуди Аллена "Вики Кристина Барселона". "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер" получил исполнивший роль борца в фильме "Рестлер" (Wrestler) Микки Рурк, а лучшей актрисой была признана Кейт Уинслет (за роль в фильме "Дорога перемен"). Уинслет также была награждена "Золотым глобусом" в номинации "Лучшая женская роль второго плана" за фильм "Чтец". Лучшим актером комедии/мюзикла был назван Колин Фаррел за роль в фильме "Залечь на дно в Брюгге", а лучшей актрисой в фильмах тех же жанров – Салли Хоукинс за фильм "Беззаботная". Что касается наград в разделе телесериалов, то "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический сериал" получил сериал "Безумцы" (Mad Men), в то время как лучшим комедийным сериалом был назван "30 потрясений" (30 Rock). Лучшими телеактерами стали Гэбриэл Бирн и Анна Пэйкин (драматические сериалы) и Алек Болдуин и Тина Фэй (комедии/мюзиклы). Церемония вручения наград премии "Золотой глобус", проходившая в Лос-Анджелесе стала 66 по счету. Премию "Золотой глобус" присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы, куда входят около 100 журналистов, освещающих голливудские фильмы в иностранных изданиях.