Президент грозит судиться с премьером

Президент Польши Лех Качиньский снова требует, чтобы премьер-министр Дональд Туск оплатил его чартерный рейс в Брюссель. В середине октября канцелярия Туска отказала главе государства в возможности воспользоваться государственным спецсамолетом для поездки на саммит ЕС в Брюсселе. Администрация президента Польши была вынуждена арендовать чартерный самолет для поездки Качиньского в Брюссель, разгорелся политический скандал. В декабре канцелярия президента Польши заявила, что намерена выставить счет канцелярии премьера на 150 тысяч злотых (порядка 50 тысяч долларов) за поездку Качиньского. Как пишет газета «Речьпосполита», администрация президента готовит адресованное премьеру письмо, в котором в ультимативной форме требует, чтобы чартер президента был оплачен за счет Туска. В случае, если Туск откажется «платить по счетам», президент будет «добиваться справедливости» через суд, сообщает газета. «Мы не хотим делать из этой ситуации спектакль в СМИ, но должен быть наведен порядок. Не мы отказывались от правительственного самолета, значит, не мы должны платить за чартер. Мы решительно настроены добиться этих денег», - сказал газете источник в президентской администрации. В свою очередь, администрация Туска отказалась комментировать эту ситуацию. В последнее время в Польше идет политическая дискуссия о полномочиях премьера и президента. Стало известно, что партия Туска готовит законопроект, ограничивающий полномочия президента. Согласно законопроекту, разрабатываемому правящей в Польше либеральной партией «Гражданская платформа», представлять Польшу на европейских саммитах должен премьер-министр страны. Участие же президента будет возможно только в «исключительных» случаях и только при согласии правительства. Таким образом, новый законопроект может исключить участие Качиньского в саммитах ЕС.