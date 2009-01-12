Обама- фанат ход-догов

Избранный президент США Барак Обама доказал, что обладает настоящим американским вкусом в еде и разбирается в хот-догах, говорится в распространенном в Вашингтоне заявлении Национального совета по хот-догам и сосискам. «Визит избранного президента США в являющуюся достопримечательностью Вашингтона закусочную «Бенс чили боул», где он заказал полукопченую сосиску, отражает его отличный и всецело американский вкус в еде», - говорится в заявлении совета. Заявление распространено советом в связи с тем, что в субботу вместе с мэром Вашингтона Эдрианом Фенти Обама посетил популярную закусочную «быстрой еды» в американской столице, где заказал себе традиционную сосиску в булке с соусом чили и картофельные чипсы. Фенти сообщил после этого журналистам, что Обаме «понравились еда и люди» в закусочной. В заявлении совета разъясняется, что купленная Обамой «полукопченая сосиска похожа на хот-дог, но имеет больший размер, сделана из фарша более крупного помола и содержит больше специй». «После этого посещения совет с оптимизмом смотрит на место хот-догов и сосисок в меню Белого дома», - говорится в заявлении. Подчеркивая, что хот-доги имеют богатую историю, связанную с Белым домом, совет напоминает, что «президент США Франклин Рузвельт подавал хот-доги королю (Великобритании) Георгу VI» и что своим гостям в Белом доме сосиски в булке подавали также президенты Джими Картер, Рональд Рейган и Джордж Буш-младший. По данным Национального совета по хот-догам и сосискам, в течение трех летних месяцев с июня по август «американцы обычно съедают 7 миллиардов хот-догов, что соответствует поеданию 818 хот-догов в секунду». В главный национальный праздник США - День независимости, который отмечается 4 июля, «американцы съедают 150 миллионов хот-догов, что достаточно для того, чтобы пять раз протянуть эти сосиски между Вашингтоном и Лос-Анджелесом», говорится в справочных материалах совета. В них указывается, что в год на покупку хот-догов и других сосисок американцы тратят 4,1 миллиарда долларов.