Герман подарила Кравчуку перо из Парижа

Свой 75-летний юбилей отпраздновал первый президент Украины Леонид Кравчук, в честь чего в Украинском доме открылась фотовыставка, где видный политик предстал с младых ногтей. Именно сюда приехали поздравлять Кравчука политики. К примеру, депутат от ПР Анна Герман подарила старинную ручку-перо, а вице-премьер Иван Васюник — статуэтку Богдана Хмельницкого. «Эту ручку я привезла когда-то из Парижа, и она долго стояла у меня дома, — рассказала нам Герман. — Леонид Макарович — человек тонкий и оценит подарок». По словам советника юбиляра Оксаны Сибирцевой, Юлия Тимошенко прислала в офис Кравчука цветы и часы, а второй президент Леонид Кучма и нынешний гарант Конституции Виктор Ющенко ограничились букетами. «Многие дарили книги, картины и антиквариат, — рассказала Сибирцева. — После выставки Леонид Макарович поехал домой — очень устал. С семьей он отмечал юбилей уже на следующий день».