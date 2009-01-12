Министров в Казахстане обязали вести блоги

Премьер-министр Казахстана Карим Масимов поручил руководителям министерств и ведомств республики открыть личные блоги в интернете. "Даю поручение всем первым руководителям всех министерств и ведомств до конца января этого года открыть на сайтах своих ведомств персональные блоги, где общество имело бы возможность задавать вам вопросы, а вы на них будете отвечать", - сказал глава правительства, выступая на расширенной коллегии госагентства по информатизации и связи (АИС) в понедельник в Астане, пишет "Взгляд". "Я параллельно буду отслеживать в режиме реального времени, какие вопросы вам задаются", - добавил он. При этом К.Масимов напомнил, что не так давно он тоже обзавелся личным блогом, который размещен на сайте правительства. "Я многое для себя почерпнул, хотя мой блог работает всего 10 дней, много интересных вопросов задают", - отметил Премьер.