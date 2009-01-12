Ющенко собрался в Польшу

Во время визита Президента Украины Виктора Ющенко в Польшу, планируется обсудить вопрос двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической и культурной сферах. Об этом рассказала на брифинге пресс-секретарь Президента Украины Ирина Ванникова. Как сообщили в пресс-службе главы государства, 14 января, во время рабочего визита Ющенко в Польшу, состоятся переговоры Президента Украины с Лехом Качинським в узком и расширенном формате, а также общая пресс-конференция глав двух государств. Ванникова сообщила, что лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы международной жизни и определят направления совместного сотрудничества на мировой арене, в частности, в рамках ООН и других международных организаций. "Отдельным блоком переговоров будут представлены вопросы международной, энергетической и региональной безопасности", - добавила она. По словам Ванниковой, важным пунктом повестки дня, будет предметное обсуждение комплексных мероприятий по подготовке проведения финала Евро-2012.