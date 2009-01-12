Кличко играет в гольф и наслаждается серфингом

В прошлом году чемпион IBF/IBO/WBO Владимир Кличко приобрел дом в Голливуде. Теперь он наслаждается пейзажами, недоступными во время подготовительного периода перед боями. "Просто посмотрите на это, - сказал Кличко корреспонденту Miami Herald, сидя в кафе под открытым небом и показывая на облака на солнечном небе. - Разве возможно не наслаждаться этим?". В среднем Кличко проводит три боя в год, и перед каждым из них готовится в среднем восемь недель. Но теперь, когда еще даже не известен следующий соперник, Кличко проводит время в Южной Флориде, совмещая две свои страсти - гольф и серфинг. "Когда я здесь, и погода отличная - я играю в гольф. Когда становится ветренно, я думаю о поездке к воде". "На данный момент я нахожусь в процессе выбора соперника. Есть целый ряд кандидатур. Я хочу определиться, поединок с кем из них будет наиболее интересен телевидению, болельщикам и мне самому. Место проведения боя будет зависеть от выбора оппонента. Если это будет Крис Арреола, то, вероятнее всего, бой пройдет в США. Если это будет кто-то из таких бойцов, как Дэвид Хэй или Николай Валуев, то лучше всего организовать поединок в Европе". "Не важно, из какой Вы страны. Если хорошо работать, то люди примут вас - независимо от цвета кожи или национальности".