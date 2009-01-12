Литвин назвал Путина украинским премьером

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин, рассказывая своим коллегам-парламентариям о недавней поездке в Москву, оговорился, "назначив" Владимира Путина главой украинского правительства. "Была возможность обменяться своими позициями и изложить свое видение двухсторонних отношений Украины и России... Нас принимал премьер-министр Украины Владимир Путин". Реакция на эти слова спикера украинского парламента была неоднозначной: некоторые депутаты засмеялись, другие начали возмущаться: "Какой премьер-министр Украины?" Литвин осекся и пояснил свою оговорку: "Конечно же, премьер-министр России. Я просто за час до этого встречался с президентом Украины и еще под впечатлением от разговора, который у нас произошел". Украинский спикер, напомним, в декабре 2008 года посещал Москву, где провел ряд встреч с российским руководством. В настоящее время премьер-министром Украины работает Юлия Тимошенко.