Завещание Буша

Президент США Джордж Буш, который покинет свой пост 20 января, посоветовал товарищам по Республиканской партии проявлять больше открытости в отношении миграционной политики. Замечание на эту тему уходящий президент сделал в совместном со своим отцом Джорджем Бушем-старшим телеинтервью, которое канал Fox News транслировал в воскресенье. По мнению Буша, о важных вопросах вроде иммиграционной реформы республиканцам следует мыслить шире, чтобы образ партии не характеризовался враждебностью к кому-либо. "Если партию считают враждебной к иммигрантам, кто-нибудь может сказать: ну, если они против иммигрантов, значит они могут быть и против меня. Нам следует быть партией, которая обещает лучшее будущего и дает людям надежду", - завещал Буш. Когда два года назад он выступил за проведение масштабной иммиграционной реформы, его планы встретили у консервативных республиканцев активное неприятие. В настоящее время Республиканская партия стремится выйти из упадка, который ознаменовался поражением на президентских выборах и выборах в Конгресс в ноябре 2008 года. В ходе интервью на Fox News Буш много говорил о причинах падения популярности его самого и партии в целом. Президент в частности отметил, что некоторые соратники просили у него для повышения рейтингов прервать иракскую кампанию и вернуть американских солдат домой. По словам Буша, такой шаг стал бы проявлением политической корысти, и он на него не пошел, так как надеялся на установление свободы и демократии в Ираке.