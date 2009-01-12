Кризис настиг и Chanel

Передвижная выставка Chanel Mobile Art, организованная модным домом Chanel и открывшаяся весной 2008 года в Гонконге, вынужденно остановлена. Об этом 11 января пишет издание "Коммерсант". Решение о временном прекращении перемещения мобильного павильона экспозиции из одной страны в другую было принято в связи с тем, что компания Chanel испытывает финансовые трудности. По замыслу организаторов выставки, Chanel Mobile Art должна была перемещаться по миру. Об этом на открытии в Гонконге заявил главный дизайнер модного дома Chanel Карл Лагерфельд. Однако в связи с финансовым кризисом перевозка экспонатов стала невозможной. Запланированные выставки в Москве, Париже и Лондоне отменены. В настоящее время павильон из белого фибростекла, созданный архитектором Захой Хадид специально для выставки, находится в Нью-Йорке. Для того чтобы принять участие в Chanel Mobile Art, художники должны были создать арт-объекты, используя в качестве ориентира знаменитую модель женской сумочки Chanel на ремешке-цепочке. На Chanel Mobile Art демонстрируются фотографии, картины, видеоматериалы и инсталляции, созданные художниками из Японии, Индии, Франции, Бельгии и других стран. Среди экспонатов выставки находится видео-инсталляция, созданная российской художественной группой "Синие носы".