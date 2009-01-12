Омар Арфуш расстался с любимой из-за Одноклассников.ру

Хорошо известный бизнесмен, издатель и продюсер Омар Арфуш, проживающий во Франции, расстался со своей любимой, с которой душа в душу прожил три года. «БЛИК» побывал полтора года назад в гостях у Омара на его вилле расположенной на французском Лазурном берегу и стал свидетелем трогательно-романтических отношений Омара и Елены Майстренко, которую он называл Музой: эта пара обращалась друг к другу не иначе, как «любимый», «любимая». По сути, всюду они были только вместе! И вот грянул гром! Причем неожиданно, о чем нам рассказал сам Омар Арфуш: – У нас было три года прекрасной любви! Но как-то я наткнулся на сайт odnoklassniki.ru – и зарегистрировался там. И вдруг толпа девушек написала мне, что хочет со мной дружить! Я согласился. – Толпа – это сколько? – Ну, я не считал. Человек 200. Правда, я не всем ответил на предложение дружбы, а только моделям от 17 до 25 лет. И делал им фейс-контроль. Моя Муза узнала об этом из французского журнала Public, где было напечатано интервью одной модели, которая рассказывала обо мне, о моей страничке на сайте «odnoklassniki.ru». После этого она зашла на эту страничку. Был конфликт. – Большой конфликт? – Она разбила молотком все мои компьютеры. И сказала: «Выбирай или они, или я!» Я выбрал количество – тех, двести девушек… Так закончилась наша история любви. – И что теперь? – В тот же день началась другая история: я начал встречаться с девушками, с которыми познакомился на сайте. Я уже ездил к нескольким из них за границу или они приезжали ко мне в Париж. Моя жизнь стала веселее. Я влюблен! Влюблен во всех 200 красавиц! Собственно, Омар давно известен как большой любитель женщин. Его пляжные вечеринки и разгуляи на яхте в обществе моделей очень любит расписывать французская пресса. Кстати, этот Новый год Арфуш встретил в Париже в компании пяти красоток, с которыми познакомился на «одноклассниках». Омар не скрывает, что у него с тремя из них уже был секс… Между прочим, одна из красоток по имени Имола оказалась известной моделью из Будапешта, из-за которой, по слухам, Дэвид Бекхэм чуть не развелся со своей женой Викторией!