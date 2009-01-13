Буш в четверг попрощается с американцами

Президент США Джордж Буш, покидающий свой пост 20 января, выступит в четверг с прощальным обращением к нации. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Дана Перино. Как передает ПРАЙМ-ТАСС, она отметила, что данная речь отнюдь не будет "лебединой песней". По ее словам, действующий глава государства смотрит исключительно в будущее и намерен пожелать успехов избранному Президентом Бараку Обаме. Точное время трансляции обращения Дж.Буша к соотечественникам пока не определено. Однако, по словам Перино, это будет "прайм-тайм". Билл Клинтон и ряд других президентов перед тем, как покинуть Белый дом, также выступали с подобными обращениями.