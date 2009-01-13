Черновецкий был на островах в Атлантическом океане

Не успел мэр города Леонид Черновецкий вернуться из отпуска - как сразу взялся за столичные проблемы. Только сойдя с трапа самолета, по словам градоначальника, он стал решать проблему с тарифом на проезд в городском транспорте. "Мы в выходные дни работали...Я сошел с трапа самолета и первым делом мы созвонились с главой Антимонопольного комитета", - сказал Черновецкий. "Мой первый рабочий день после праздников начался с того, что я провел совещание о дополнительных средствах в бюджет, которые мы возьмем с богатых - с их согласия", - рассказал Черновецкий в здании Антимонопольного комитета Украины. Сложно не заметить, что за две недели своего отдыха мэр загорел. Ворот его белоснежной рубашки выгодно подчеркивал свежий заморский румянец. Но по всему видно, что возвращаться к рабочим будням для Черновецкого было нелегко. Подымаясь в лифте в здании АМКУ, мэр вздохнул и сказал рядом стоявшему чиновнику: "Что-то так спать хочется. День какой-то такой сегодня". А потом то и дело пытался ослабить узел своего галстука в белый крупный горох. А вопросы о газе и тарифах на проезд в общественном транспорте вводили его в уныние. Другое дело - о личном... "Океан очень красивый. Но Украина в тысячу, в миллион раз красивее. Это правда", - с восхищением рассказал Черновецкий. О каком курорте идет речь, с трех слов не угадать. А потому мэр Киева предложил "сыграть". "Я вам передам фотографии, и вы сами определите страну", - выдвинул свои условия мэр. Он отметил, что это мелкие островные государства с населением около десяти тысяч человек. Чтобы легче было справиться с заданием, Черновецкий дал несколько подсказок. Дело происходило на островах Атлантического океана, куда нога градоначальника еще не ступала. И отличался этот отдых с женой Алиной и внуками непритязательностью. "Это был скромный отдых. Я веду себя умеренно, хотя могу позволить себе многие вещи", - сказал мэр. По словам оператора одного из киевских туристических агентств Галины, сейчас большой популярностью пользуются острова Доминиканской республики (занимает две трети острова Гаити). "До Нового года перелет туда стоил 1500 долларов с человека, а проживание в 5-звездочном отеле на двоих в номерах класса "люкс" - до 1000 долларов", - сказала Галина. Туроператор не исключает, что это могли быть Канарские острова или Мадейра (на этот остров, расположенный к югу от Португалии, разрабатывают VIP-туры). Стоимость такой поездки несколько дороже. Мер также поделился тем, что ему Дед Мороз положил мэру под елочку. "Любовь моей жены, детей и внуков. И подарочки такие мелкие. Внучка нарисовала горы Карпаты. Я поставил ее рисунок рядом с моей постелью",- признался Черновецкий.