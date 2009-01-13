У экс-президента США украли велосипед

Злоумышленники украли велосипеды экс-президента США Джимми Картера и его супруги. Дорожные велосипеды известной четы были украдены из президентского центра Картера, расположенного близ центра города Атланта, штат Джорджия, говорится в заявлении местной полиции. На данный момент по делу о хищении собственности 39-го президента США никто не задержан, сообщает РИА «Новости». Джимми и Розалин Картеры любят совершать прогулки на велосипедах в расположенном поблизости от центра Картера парке. Украденные велосипеды были подарены Картерам в 2007 году владельцем магазина велосипедов Outback Bikes Питером Уикером. По его словам, он сделал это, после того как увидел старые велосипеды семейной пары, нуждавшиеся в починке. Напомним, демократ Картер руководил США с 1977 по 1981 год. На президентских выборах в ноябре 1980 года Картер, баллотировавшийся на второй срок, потерпел поражение от республиканца Рональда Рейгана.