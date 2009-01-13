Путин продает свои картины

Благотворительный аукцион, на котором будут проданы картины, созданные премьер-министром России Владимиром Путиным, петербургским губернатором Валентиной Матвиенко и другими известными людьми в рамках Рождественской ярмарки, состоится 17 января в Петербурге, сообщает во вторник пресс-служба городской администрации. Рождественская ярмарка в Петербурге является одним из крупнейших событий в череде новогодних городских праздников. На ней традиционно проходит благотворительная акция «Азбука», на которой известные люди страны с помощью профессионального художника рисуют картины на буквы русского алфавита. В этом году благотворительная акция была посвящена 200-летию со дня рождения Николая Гоголя. Каждый день на главной сцене ярмарки знаменитые люди рисовали иллюстрации к буквам русского алфавита по мотивам повести Гоголя «Ночь перед Рождеством». С творчеством Гоголя были связаны не только темы картин, но и материал, на котором рисовали знаменитости - шинельное сукно. В конце декабря Путин посетил петербургскую Рождественскую ярмарку, где нарисовал картину на букву «У» - узор на заиндевевшем окне. Губернатор северной столицы в этом году приняла участие в акции в третий раз, нарисовав «Метель». Также свои картины на ярмарке создали оперная певица Анна Нетребко, балерина Ульяна Лопаткина, музыкант Максим Шостакович, сообщает «РИА «Новости». Все средства, вырученные от продажи творений знаменитостей, будут переведены на счета социально значимых учреждений города, остро нуждающихся в материальной поддержке. Планируется, что в этом году средства пойдут на открытие специализированного кабинета диагностики онкологических заболеваний и в детскую больницу святой Марии Магдалины. В этом году аукцион проходит в третий раз. В 2007 году общая сумма, вырученная от продажи картин, составила 5 миллионов рублей. В 2008 году этот результат увеличился в четыре раза - до 20,5 миллиона рублей. Традиционно хитом продаж становились полотна кисти губернатора Валентины Матвиенко. За ее первую картину «Ежик под елкой» было выручено 2,2 миллиона рублей, а год спустя «Мишка» Матвиенко ушел с молотка за рекордные 11 миллионов рублей.