Племянница Журавского- самая сексуальная девушка мира

Самой сексуальной девушкой планеты стала Мисс Украина–2008, киевлянка 18-летняя Ирина Журавская. В результате опроса журнала «Global Beauties» она заняла первое место в конкурсе «The Sexiest Woman Alive 2008», сообщила «Главреду» пресс-служба КГГА. Ведущие кино- и театральные критики, специалисты модельного бизнеса определили 32 наиболее сексуальные девушки планеты. Среди них преимущественно участницы конкурсов «Мисс Мира-2008», «Мисс Вселенная-2008». Ирина Журавская с большим отрывом опередила всех по количеству баллов и заняла первое место.