У принцессы украли БМВ

Британская принцесса Беатрис, потратившая немало средств на рождественские подарки, стала жертвой грабителей. У внучки королевы украли любимый BMW, подаренный на 17-летие. Британская пресса ехидничает: где приобретешь, там и потеряешь. Отсчитывая каждый цент, потраченный 20-летней старлеткой в канун Рождества, репортеры с некоторым сарказмом отнеслись к происшествию в западном Лондоне, когда у дочки принца Эндрю и Сары Фергюсон герцогини Йоркской увели ее любимую машину BMW. Автомобиль за двадцать пять тысяч долларов находится в розыске. Как грабителю удалось увести авто - загадка. Допустим, что Беатрис сглупила и оставила в зажигании ключи, но принцессу сопровождал охранник, который даже не заметил, что BMW угоняют. Кстати, принцесса Беатрис и ее сестра Евгения в своем королевстве популярны не меньше, чем их кузены Уильям и Гарри. Девочек часто сравнивают с их мамой Сарой Фергюсон, в молодости любившей повеселиться. Сейчас, когда Сара наконец-то стала вести спокойную жизнь, ее подросшие дочери неумолимо следуют по стопам родительницы. Ходят по клубам, частенько вызывающе одеваются и активно гуляют с друзьями, то и дело становясь участницами тех или иных совсем некоролевских событий. Немецкий сайт Bunte в честь возросшей популярности сестер представил зрителям фотоподборку с их участием. Многие считают, что в 2009 году Беатрис и Евгения станут популярны далеко за пределами Англии и Соединенного королевства. Вы готовы к новым героиням среди монархов?