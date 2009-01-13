На инагурацию Обамы пригласили епископа-гомосексуалиста

Избранный президент США Барак Обама привлек к участию в мероприятиях по случаю своей инаугурации епископа-гомосексуалиста, пишет во вторник Los Angeles Times. Джин Робинсон, рукоположение которого вызвало массовое недовольство в Епископальной церкви США и мировом англиканском сообществе, прочтет вступительную молитву на торжественном мероприятии перед вашингтонским мемориалом Авраама Линкольна 18 января - за два дня до принесения Обамой президентской присяги. Ранее сексуальные меньшинства и правозащитники были возмущены решением штаба Обамы пригласить на инаугурацию пастора-евангелиста Рика Уоррена, который известен не только благотворительной деятельностью, но и выступлениями против гомосексуализма: Уоррену предстоит прочесть молитву непосредственно на инаугурации 20 января. Робинсон, который в ходе президентской кампании Обамы поддерживал его и консультировал по делам меньшинств, расценил приглашение Уоррена как "пощечину". USA Today приводит слова Робинсона, согласно которым тот получил приглашение от инаугурационного комитета еще две с лишним недели назад. В понедельник Робинсон приветствовал плюрализм Обамы в выборе участников инаугурации. Кроме того, приглашение нью-гэмпширского епископа вызвало предсказуемое одобрение со стороны сексуальных меньшинств и недовольство в консервативной религиозной среде. Рик Уоррен, впрочем, в понедельник опубликовал заявление следующего содержания: "Избранный президент Обама вновь продемонстрировал свое искреннее стремление объединить всех американцев доброй воли в поисках взаимопонимания. Я приветствую его желание быть президентом для каждого гражданина". Помимо Уоррена и Робинсона участвовать в инаугурационных мероприятиях будут и другие священнослужители. В воскресенье выяснилось, что традиционную проповедь в вашингтонском Национальном соборе 21 января впервые в истории прочтет женщина - это Шэрон Уоткинс, которая возглавляет протестантскую Христианскую Церковь (Ученики Христа). Кроме того, вместе с Уорреном в церемонии присяги будет участвовать чернокожий священник-правозащитник Джозеф Лоуэри.