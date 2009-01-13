Российский богач продает яхты и дом на Лазурном берегу из-за кризиса

Совладелец корпорации Mirax Group Сергей Полонский заявил, что намерен продать принадлежащие ему яхты, дом на Лазурном берегу и отель Sungate Port Royal. Полученные средства будут направлены на дальнейшую реализацию проектов девелопера. Об этом Полонский сообщил в своем блоге. "Посмотрев передачу "К Барьеру!" с участием господина Хинштейна и осмыслив всю важность поднимаемых вопросов об ответственности бизнеса, о необходимости перевода иностранных активов в Россию, хорошенько поразмыслив за время Новогодних каникул, я принял решение о том, что не время кормить чужую экономику", - заявил Полонский. Пятизвездочный отель Sungate Port Royal в Турции, являющийся крупнейшим в Европе, был приобретен в августе 2007 года у компании Cengiz Group. Сумма сделки составила 340 миллионов долларов. Тогда Mirax Group высказывала намерения организовать ребрендинг отеля, превратив его в место отдыха российской элиты. На территории отеля планировалось создать две условно разделенные между собой зоны. В первой из них планировалось возвести многоэтажные корпуса и небольшие виллы для туристов с уровнем доходов выше среднего. Вторая зона, где предполагалось построить 20 резиденций, предназначалась бы для более состоятельных клиентов. По мнению опрошенных газетой "Ведомости" знакомых предпринимателя, это заявление Полонского является шуткой. В середине сентября 2008 года Полонский заявил о том, что корпорация Mirax Group намерена заморозить все проекты, находящиеся в стадии планирования, как минимум на год. Речь шла о всех российских объектах компании, которые еще не вышли на рынок (в том числе и перекладка ЛЭП в Москве). Также должен был быть заморожен проект Mirax Plaza в Киеве, который находится на активной стадии строительства Суммарная площадь замороженных проектов могла достигнуть 10 миллионов квадратных метров. Общий размер портфеля проектов корпорации Mirax Group составляет около 12 миллионов квадратный метров. Полонский подчеркивал, что для реализации оставшихся проектов не будут использованы заемные средства. Полонский стал не первым девелопером, который пошел на продажу своего имущества ради завершения начатых проектов. В понедельник израильский миллиардер Лев Леваев, которому принадлежит девелоперская компания AFI Development, заявил о продаже своего самолета Bombardier Global 5000. Вырученные от продажи 46 миллионов долларов Леваев намерен направить на строительство объектов компании.